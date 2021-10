Meghan Markle e Harry, "dove passeranno il Natale". Bomba sulla Regina Elisabetta: una trappola?

07 ottobre 2021 a

La pace tra Harry, Meghan Markle e la Famiglia reale potrebbe arrivare tra qualche settimana. Almeno a livello mediatico, perché i rapporti personali tra i duchi di Essex ribelli e i parenti rimasti in Inghilterra restano comunque difficili da ricucire. Ma una Corona riunita fa bene a tutti, agli affari degli "americani" e all'immagine della Regina Elisabetta ed eredi al trono.

Secondo le indiscrezioni, la reunion di casa Windsor potrebbe arrivare già a dicembre, in terra d'Albione, secondo il detto (molto italico) "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi". La sorpresa sotto l'albero a Buckingham Palace potrebbe consistere nel viaggio riparatore di Harry e Meghan insieme ai loro figli, i piccoli Archie e Lilibet. Dalla partenza per la California, né Meghan né i rampolli dei Duchi hanno mai più rimesso piede Oltremanica. L'ultimo Natale trascorso con i parenti, ricorda il Messaggero, risale al 2018. Nel 2019, hanno passato le vacanze in Canada con il piccolo Archie mentre l'anno scorso a bloccare ogni tentazione c'era ancora l'emergenza del Coronavirus, alibi più che solido per evitare imbarazzanti faccia a faccia.

In mezzo, però, ci sono stati mesi di insulti e veleni scambiati reciprocamente, con il principe Carlo e il primogenito William, fratello maggiore di Harry, particolarmente scatenati, e la celebre intervista-bomba dei Duchi concessa alla giornalista americana Oprah Winfrey, con tanto di accuse esplicite di razzismo a Corte contro Meghan. Il gelo è proseguito anche dopo la nascita di Lilibet, salutata con laconici comunicati social dal ramo "ufficiale" della Famiglia reale e parecchio disappunto malcelato per la scelta dello stesso nome, considerato una mancanza di rispetto nei confronti della Regina. Tuttavia, spiegano gli esperti, William, Harry, Kate Middleton e Meghan hanno ricominciato a parlarsi, perlomeno via Zoom. Secondo il Messaggero, la Markle potrebbe partecipare accanto al marito anche al Queen’s Platinum Jubilee "e magari anche a un memoriale per il Principe Filippo: appuntamento decisamente significativo per Meghan che non ha partecipato ai funerali". La postilla però non è da poco: "Da Buckingham Palace sarebbero pronti a mettere una pietra sopra le recenti incomprensioni, a patto ovviamente che pure i Sussex facciano un passo verso il Palazzo". E in queste situazioni, come dimostrato in tanti mesi, nulla va dato per scontato.

