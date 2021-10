Regno Unito, il deputato David Amess ammazzato a coltellate in chiesa: terrore e sangue, paese sotto-choc

15 ottobre 2021 a

David Amess è morto dopo essere stato accoltellato. Il parlamentare conservatore britannico è stato pugnalato "ripetutamente" mentre stava incontrando gli elettori della sua circoscrizione in una chiesa nell’Essex, la Belfairs Methodist Church di Leigh-on-Sea. Stando alle prime indiscrezioni rilasciate da Reuters Amess sarebbe stato colpito da un uomo che si è intrufolato all'incontro.

Il parlamentare è rimasto a lungo sul luogo dell'aggressione, dove è stato sottoposto a cure mediche, ma senza esito positivo. "È ancora all’interno della chiesa, non ci fanno entrare per vederlo. Sembra una situazione molto seria", aveva detto il rappresentante dei Tories John Lamb. Intanto la polizia ha arrestato l'aggressore, che ancora non ha riferito i motivi dell'accaduto. Sul posto è anche stato trovato l'arma: un coltello.



"Si tratta di una notizia orribile, sono sotto choc. Mando un pensiero a David, alla sua famiglia, al suo staff", ha espresso solidarietà il leader del Labour, Keir Starmer. A fargli eco David Cameron, ex primo ministro: "I miei pensieri, e le mie preghiere, sono per Sir David Amess". I parlamentari britannici sono sì protetti da agenti armati quando sono all'interno del Parlamento, ma non sono scortati al suo esterno. Motivo, questo, per cui Amess è stato accoltellato senza che qualcuno intervenisse prima.

