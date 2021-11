Principe Harry umiliato dalla sua ex: "Meghan Markle? Complimenti, io non riuscivo a leggerlo"

22 novembre 2021 a

Florence St George è stata fidanzata con il principe Harry prima di Meghan Markle. La modella ha affermato al The Telegraph’s Stella magazine che nonostante il dispiacere iniziale per la fine della loro storia, in realtà si è sentita molto fortunata per come è andata la sua storia con il duca di Sussex. I due infatti hanno avuto una breve relazione nel 2011, ben prima che l'attrice americana entrasse nel cuore e nella vita di Harry.

Nell'intervista ripresa da Leggo Florence St George ha proprio detto di essere stata baciata dalla fortuna perché è troppo faticoso "gestire la pubblicità". Ma non solo. La loro relazione è finita proprio per lo stile di vita causato dallo status di membro della Famiglia Reale. Secondo la donna una delle cose più difficoltose è stata gestire l'attenzione dei giornalisti e dei paparazzi. Tanto che è arrivata a complimentarsi con la Markle per come è riuscita a farlo nonostante sia stata proprio la duchessa a portare alla Megxit.

"La mia privacy è sparita improvvisamente, e sono iniziate le critiche. Quasi ogni giorno spuntava una nuova storia sui giornali, sono stati intervistati tutti i miei amici di scuola e c’erano fotografi appostati davanti la porta di casa. Complimenti a chi riesce a reggere questo stile di vita, io sapevo già di non poterci riuscire", ha detto Florence St George al magazine. Quindi ha concluso: "Anche se all’epoca ero triste, il fatto che la relazione sia stata breve lo considero una fortuna". Tanto che alla fine Florence St. George ha sposato Henry St. George, il vice presidente del Grand Bahama Port Authority nel 2014. La coppia ha due figli, Iris e Jimmy. Ed è felice. Lontana dai riflettori.

