Principe Harry, "problemi mentali": il video-bomba che Elisabetta vuole fermare, cosa svelano le immagini

Le minacce di rappreseaglia dei Windsor contro la Bbc non sono servite: la tv nazionale britannica manderà in onda il documentario in due puntate sul rapporto tra William e Harry, una bomba televisiva che potrebbe compromettere i rapporti futuri da il canale e la Famiglia reale britannica. Come riportato dal tabloid Mail on Sunday, lo staff legale dei reali ha chiesto di poter vedere e approvare i filmati in anteprima ricevendo però dalla Bbc un secco rifiuto. Tra le parti che più potrebbero risultare compromettenti per la Corona, quelle che insinuano problemi psichici di cui soffrirebbe Harry, secondogenito di Carlo e Diana che da diversi mesi ormai è di fatto "fuori" dalla famiglia, insieme alla moglie Meghan Markle.

Proprio la frattura con il fratello William è forse la ferita aperta più profonda nel cuore della Regina Elisabetta, nonché il problema politico e mediatico più spinoso a Buckingham Palace. Il documentario, come detto, spiattella tutti i problemi più intimi dei protagonisti coronati, dalla salute mentale di Harry alla gelosia della cognata Kate Middleton, consorte di William, nei confronti di Meghan, e ovviamente della natura da arrampicatrice sociale della Markle, da sempre giudicata "una estranea in casa" dalla Corte.

La Bbc manderà in onda questa sera la prima parte e a dicembre la seconda e il rischio è di trovarsi di fronte a un nuovo "caso Martin Bashir", il prestigioso giornalista che nel 1995 intervistò Lady Diana sancendo in maniera definitiva la fine del matrimonio con Carlo. Provoca una tristezza indescrivibile sapere che le mancanze della Bbc contribuirono in modo significativo ad accrescere la paura, la paranoia e l'isolamento di mia madre", aveva detto William condannando quella intervista, per ottenere la quale la Bbc avrebbe addirittura "manipolato" Lady D. Per evitare accuse di partigianeria, la Bbc ha affidato il documentario al giornalista repubblicano Amol Rajan. In bocca al lupo, ne avrà bisogno.

