Nozze a luci rosse, la mossa estrema della sposa in perizoma: semi-nuda... occhio al lato B

La sposa durante la festa del matrimonio in Florida si esibisce in perizoma in un balletto ad alto tasso erotico per suo marito, insieme alle damigelle. Il video che riprende la performance, con tanto di twerking, sta facendo il giro del web. Un'invitata alle nozze, riporta Dagospia che cita il Daily mail, ha condiviso il filmato che ha ottenuto quasi tre milioni di visualizzazioni.

Il video mostra i partecipanti che guardano a bocca aperta l'esibizione sexy e tirano fuori i loro cellulari per filmare la sposa, Rochelle, mentre balla "Dance for You" di Beyoncé nel suo vestito-grembiule, completamente aperto dietro. Ecco quindi la donna che con la mano spinge via un ragazzo mentre cammina seducente in cerchio attorno a suo marito, che è seduto su una sedia nella pista da ballo e sorride.

La scena poi si fa ancora più piccante quando lei si china e gli scuote il sedere praticamente nudo in faccia prima di mettersi sopra di lui. Il tutto mentre le sue damigelle ballano davanti a loro. La donna poi comincia ad agitarsi sensualmente sulle gambe dello sposo. Infine, nel video si vedono Rochelle e le sue damigelle che eseguono il virale "Twerkulator" insieme alla canzone di successo delle City Girls con lo stesso nome.

