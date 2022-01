Francia, gioca 80 centesimi alle slot, ecco quanto ha vinto: tutta la sala sotto choc

03 gennaio 2022 a

a

a

Tenta la fortuna con 80 centesimi e vince una cifra da capogiro: una turista di 40 anni ha vinto più di 200mila euro al casinò francese di Saint-Malo dopo aver giocato appena 80 centesimi in una slot machine. E' successo sabato primo gennaio. Ad annunciarlo - come riporta l'Ansa- è stato il direttore del Casinò Barrière, il quale ha spiegato che la fortunata non era affatto una cliente abituale.

Gratta e Vinci, "guardi un biglietto da 5 mln di euro": il vincitore reagisce così, impensabile

"Si tratta di una persona nuova ai giochi che era in vacanza e accompagnava sua madre", ha raccontato il direttore. La vincita, nello specifico, ammonta a 209.715,20 euro. Si tratta del secondo jackpot più alto dall'apertura delle slot machine 30 anni fa. "E' rimasta un po' sorpresa - ha continuato il responsabile del Casinò -. Le abbiamo offerto un bicchierino di champagne". Un omaggio per festeggiare insieme ma anche per tranquillizzare la donna dopo lo choc iniziale.

La somma più alta vinta in quel Casinò, invece, risale al 2011. All'epoca un giocatore è riuscito a portarsi a casa una super cifra, 425mila euro. I soldi scommessi erano appena 60 centesimi. Il trionfo di due giorni fa è avvenuto nello stessa sala da gioco. Riferendosi alla fortunata turista 40enne, poi, il gruppo Barrière - in un comunicato stampa - ha fatto sapere: "Coglierà l'occasione per realizzare i suoi sogni e magari fare un viaggio".

Gratta e Vinci, quanto vince con un biglietto da 1 euro. Pordenone sotto choc: sapete chi è il fortunato?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.