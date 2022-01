Russia, 24enne completamente nuda davanti alla Chiesa: la foto per cui rischia il carcere

13 gennaio 2022 a

Rischia il carcere per una foto Polina Murugina, l'influencer che ha posato nuda davanti a una Chiesa. La ragazza, 24enne russa, potrà essere sanzionata con una multa di oltre 4 mila dollari o un anno di carcere se dovesse essere dichiarata colpevole di "aver insultato i sentimenti religiosi dei credenti". Polina, interamente ricoperta di tatuaggi, si è fatta immortalare senza vestiti davanti all’Intercessione della Beata Vergine Maria a Mosca, facendo in men che non si dica diventare virale lo scatto.

Dopo la denuncia alla polizia, Polina ha cancellato il profilo Instagram dove l'immagine era stata pubblicata. Ma questo potrebbe non bastare, perché una legge approvata in Russia nel 2013 criminalizza quelli che vengono ritenuti "insulti ai sentimenti dei credenti religiosi". Il via libera aveva seguito una delle tante performance delle Pussy Riot, collettivo punk rock russo e femminista che nel tempo ha intrapreso diverse battaglie eclatanti contro il Cremlino, nella cattedrale centrale di Mosca.

Prima di Polina, una coppia è stata arrestata. I due influencer, Ruslani Talabjon e Anastasia Chistova, avevano provocato scandalo con una foto con lei che indossava una giacca della polizia e simulava un atto sessuale mentre si accovacciava di fronte a lui. Il tutto davanti alla cattedrale simbolo nella Piazza Rossa. Ruslani e Anastasia sono stati arrestati dalle autorità per 10 giorni e hanno dovuto pagare una multa di 5mila rubli. La lista di accusati per tali reati è lunga e annovera tra i nomi anche quello della modella Lila Bunny, che avrebbe ricevuto minacce di morte dopo che è stato diffuso un video in cui si mostrava a petto nudo fuori dalla stessa cattedrale.

