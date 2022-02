Usa, prenota Uber e sale sull'auto con la sua amante? Ecco chi trova alla guida: finisce in disgrazia

07 febbraio 2022 a

Prenota una corsa su Uber insieme alla sua amante, ma non sa che alla guida c'è la sua fidanzata. La storia arriva dagli Stati Uniti e il Mirror ne parla in questo modo: "Un’autista part-time di Uber è rimasta inorridita quando il suo ragazzo è salito sul sedile posteriore con un’altra donna". La donna tradita si chiama Jen e ha raccontato tutto su Tik Tok, un social dove spesso si raccontano vicende di questo tipo, intime e private, ai propri follower.

“Le cose stavano andando bene con questo ragazzo, anche se ci eravamo conosciuti da poco - ha raccontato Jen -. Gli avevo chiesto cosa stesse facendo durante il fine settimana perché volevo uscire e lui ha detto che sarebbe andato a una partita venerdì ma potevamo uscire sabato". La donna, quindi, ha spiegato che la frequentazione era iniziata da poco, ma stava andando bene. Almeno fino al momento della drammatica scoperta.

Tornando all'appuntamento, la donna ha continuato: "Per me era perfetto perché venerdì potevo guidare per Uber e fare un po’ di soldi e poi vederlo sabato". A quel punto succede ciò che probabilmente non si sarebbe mai aspettata: "Venerdì ricevo una richiesta da una ragazza, vado a prenderla e lei si siede sul sedile posteriore insieme a lui, che è proprio dietro di me. Per tutta la corsa non dice una parola, quando li lascio mi chiama immediatamente per dirmi che gli dispiace”.

