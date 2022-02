Ucraina, la "Z" bianca sui tank russi? "Guerra mondiale", il precedente e le indiscrezioni-choc sul piano di Vladimir Putin

21 febbraio 2022 a

Sulla crisi tra Russia e Ucraina c'è un mistero che in queste ore sta facendo parecchio discutere. Si tratta di una semplice "Z" disegnata su circa 200 veicoli, tra carri militari e convogli che da Mosca si sono mossi verso il Donbass, area dell'Ucraina sudorientale e parte del cui territorio è occupato da due stati separatisti. La lettera, marchiata in alfabeto romano e non cirillico e circondata da un enorme quadrato bianco, ha subito attirato l'attenzione. Tante infatti le foto sui social diventate ormai virali e per cui molti si chiedono che cosa voglia significare quella che da oggi viene definita la "squadra Zorro".

Per gli esperti dell'Est Europa la lettera altro non è che un segnale di una possibile imminente invasione. Ma questa non è l'unica ipotesi avanzata. Per altri analisti la "Z" starebbe a indicare ruoli specifici in un qualche tipo di operazione militare. Il canale indipendente russo di Telegram Hunter’s Notes, che monitora da vicino i movimenti militari, ha affermato che "tutte le attrezzature (contrassegnate con "Z") sono state viste vicino a Kursk e nella regione di Shebekino a Belgorod" al confine con l’Ucraina. Che sia una sorta di strategia ereditata dalla seconda guerra mondiale? Per alcuni sì. Nel 1944 gli alleati dipinsero sugli aerei militari le cosiddette "invasion stripes", strisce con bande alternate utilizzate nello sbarco in Normandia. Anche qui lo scopo era quello di rendere visibili i propri aerei.

Altri suggeriscono che la sigla serva a proteggere le forze russe dal fuoco amico dei separatisti del Donbass, anche in questo caso una volta iniziata l'invasione. Secondo l'esperto Rob Lee la lettera potrebbe riferirsi a diversi contingenti assegnati all’invasione: "Sembra che le forze russe vicino al confine stiano dipingendo dei marcatori, in questo caso una lettera, per identificare diversi livelli e task force". Le teorie più fantasiose hanno invece spiegato la "Z" collegandola al nemico numero uno della Russia, il presidente ucraino Zelensky. Intanto l'invasione sembra stata congelata. L'Eliseo ha difatti annunciato che il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden hanno "accettato il principio" d'incontrarsi in un vertice, proposto dallo stesso Emmanuel Macron e che "si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l'Ucraina".

