Elvira Nabiullina si ribella a Putin: "Ci ha gettati nelle fogne". Crolla la rete dello zar? Chi è questa donna

Gli oligarchi non mollano Vladimir Putin, ma la super-banchiera sì. Elvira Nabiullina, capo della Banca Centrale Russa, secondo quanto riportato da Globalist avrebbe annunciato le proprie dimissioni con parole pesantissime e clamorose contro il Cremlino. Il presidente "ha fatto precipitare l’economia in una fogna". Già nei giorni immediatamente precedenti all'invasione militare dell'Ucraina, la Nabiullina aveva avanzato la sua contrarietà, suggerendo le devastanti ripercussioni finanziarie ed economiche per Mosca. Per due volte aveva consegnato a Putin la lettera di dimissioni e per due volte lo Zar si era rifiutato di accettarle, proponendo alla Duma (il Parlamento russo) addirittura la sua candidatura al terzo mandato.

Potentissima e molto rispettata, in Russia e all'estero, la Nabiullina è considerata un "pezzo grosso" dell'inner circle del presidente, di cui è stata anche consigliera economica. Un rapporto politico e personale strettissimo mandato in frantumi dall'azzardo bellico. Recessione e inflazione saranno i primissimi contraccolpi che faranno male ai piani alti della finanza russa, ma che soprattutto rischiano di travolgere il "grosso" della classe media, peraltro già abituato nei decenni a far fronte a cronici periodi di ristrettezze. Ma questa volta non sarà un "ciclo", ma una rivoluzione sistemica, un nuovo assetto internazionale.

Di fronte alle preoccupazioni degli investitori, con i downgrade delle varie agenzie di rating internazionali piovuti a pioggia sui titoli di Stato russi, la governatrice uscente ha scaricato ogni responsabilità sulle spalle di Putin. Come dire: io non posso farci niente. E Putin? In tutta risposta alle sanzioni internazionali. la Russia chiederà che le forniture di gas all'Occidente vengano pagate in rubli. "Non ha senso spedire le nostre merci all'Europa e negli Stati Uniti e ricevere il pagamento in dollari ed euro". Intuibile il giudizio (privato) della Nabiullina al riguardo.

