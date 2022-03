Omicron 2, l'allarme di Matteo Bassetti: "Perché le mascherine Ffp2 non proteggono dalla variante"

24 marzo 2022 a

"Le mascherine ffp2 sono un fallimento contro omicron". Parola di Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. A proposito dell'aumento del numero di contagi in Italia - ieri erano 76.260 e 153 le vittime - l'infettivologo in una intervista a Leggo ha lanciato l'allarme: "È un errore fuorviante credere che ci proteggano da omicron, se fosse vero non saremmo arrivati a 100mila contagi al giorno".

Ma rispetto alla curva dei contagi che torna a salire Bassetti è rassicurante: "L'aspetto importante è quel segno meno davanti al numero di terapie intensive. Per il resto: arriviamo a circa 100mila positivi? È un dato che abbiamo già registrato ma che non deve spaventarci". Di certo c'è che, puntualizza Matteo Bassetti, assistiamo a una risalita importante dei casi anche se non abbiamo tolto alcuna misura restrittiva, mascherina compresa. Significa che le mascherine sono un fallimento contro omicron".

Per l'infettivologo la strategia del ministro Roberto Speranza ha fallito, mentre quella del generale Francesco Paolo Figliuolo sulla vaccinazione del 90% della popolazione ci ha salvato: Purtroppo, fa notare Bassetti, la campagna vaccinale ha subito un brusco colpo: "Con lo scoppio della guerra non si è più vaccinato nessuno", e quindi ribadisce "che il virus c'è ancora, che non è tutto finito". Come proteggersi allora? Bassetti ha la sua ricetta: "Non voglio minimizzare il fenomeno, ma dobbiamo abituarci a questo andamento alto-basso ci dobbiamo abituare. Se oggi siamo qui è perché il 90% è vaccinato. E comunque la forte contagiosità può essere anche un fatto positivo. Tanta gente si sta facendo gli anticorpi, il vaccino e l'immunizzazione naturale competono a raggiungere la difesa dalle forme gravi".

