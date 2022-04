Easyjet cancella 220 voli senza preavviso: epidemia tra il personale di bordo, caos negli aeroporti

04 aprile 2022 a

Caos negli aeroporti inglesi dopo che EasyJet ha cancellato più di 220 voli per gli "alti livelli" di malattia del personale a causa del Covid. Da venerdì sono stati annullati 222 voli, inclusi i 62 che erano stati programmati solo per oggi, lunedì 4 aprile, la maggior parte dei quali è stata cancellata con breve preavviso sabato. Riporta il Daily mail che un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato: "A causa degli attuali alti tassi di infezioni da Covid in tutta Europa, come tutte le aziende, EasyJet sta vivendo livelli di malattia dei dipendenti più alti del solito".

"Abbiamo preso provvedimenti per mitigare questo problema attraverso l'inserimento di personale aggiuntivo in standby questo fine settimana, tuttavia, con gli attuali livelli di malattia, abbiamo anche deciso di effettuare alcune cancellazioni in anticipo", hanno comunicato ancora dalla copagnia. L'obiettivo era "consolidare i voli in cui abbiamo più frequenze in modo che i clienti abbiano più opzioni per riprenotare il viaggio, spesso lo stesso giorno". Hanno aggiunto: "Purtroppo è stato necessario fare alcune ulteriori cancellazioni per oggi e domani. Siamo spiacenti per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare ai clienti sui voli interessati".

Disagi per i passeggeri inglesi che si aggiungono al caos registrato domenica e che ha colpito alcuni dei più grandi aeroporti della Gran Bretagna, con i passeggeri dell'aeroporto di Heathrow bloccati in lunghe file in attesa di effettuare il check-in.

