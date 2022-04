Ucraina, le auto con targa britannica al fronte: ecco cosa rivelano queste fotografie

04 aprile 2022 a

Parecchie auto con targa britannica e guida a destra sono state avvistate sul fronte ucraino, in particolare nelle città di Mykolaiv, Kyiv e Kharkiv. Questi mezzi, come spiega il Messaggero, verrebbero utilizzati soprattutto dall'esercito e dalla resistenza contro gli invasori russi. Le immagini che riprendono queste vetture però hanno fatto sorgere qualche dubbio: cosa ci fanno lì tutte quelle macchine inglesi di seconda mano?

Il mistero però è stato svelato: a quanto pare le auto britanniche sono meno richieste sul mercato internazionale proprio perché hanno la guida a destra e questo fa sì che i loro prezzi siano molto più bassi rispetto alle equivalenti europee. Solo così gli ucraini sarebbero riusciti a compensare la grave carenza di mezzi nell'esercito.

Nei primi giorni di guerra, infatti, la domanda delle unità ucraine era tre volte superiore rispetto al livello dell'offerta. Si era alla ricerca disperata di auto, camioncini e Suv. Gli acquisti che poi sono stati fatti riguardano “soprattutto camioncini e veicoli" comprati al prezzo di 4mila o 5mila sterline ciascuno. Inoltre, stando a quanto riportato da Serhiy Prytula, comico e attore ucraino che sta raccogliendo donazioni per sostenere la resistenza, "molti soldati ucraini sanno come guidare questo tipo di auto con il volante a destra", visto che le vetture britanniche sono state utilizzate anche quando le forze russe hanno invaso per la prima volta l'est dell'Ucraina nel 2014.

