Bayaktar "abbattuto", il colpo della nave russa nel Mar Nero che cambia il quadro: per gli 007...

13 aprile 2022

"L'equipaggio di una fregata della flotta del Mar Nero vicino alla costa occidentale della penisola di Crimea ha distrutto un veicolo aereo senza pilota del tipo Bayraktar". A scriverlo su Facebook è il ministero della Difesa del Cremlino che rivendica di aver annientato un drone ucraino grazie a due missili antiaerei Shtil in quel momento in ricognizione per osservare i movimenti della flotta nel Mar Nero ma anche le posizioni costiere e di terra dell'equipaggiamento militare delle forze armate russe nella penisola di Crimea e nella parte meridionale dell'Ucraina.

Propaganda? È tutto da accertare, compresi i filmati spacciati per quelli originali ripresi dal ponte della nave. Di certo c'è che, come scrive Alessandro Ferro sul Giornale, l'Ucraina ha impiegato il Bayraktar, un veicolo aereo senza pilota di fabbricazione turca, per attaccare le linee di rifornimento russe e i gruppi di difesa aerea. Ma non solo. Secondo molti esperti l'uso che viene fatto dei droni non è solo quello bellico: vengono usati soprattutto per condividere le informazioni che le forze armate ucraine ricevono dai civili e probabilmente dai servizi occidentali. Se l'esercito di Vladimir Putin riuscisse ad abbatterne altri in serie, per gli ucraini la guerra si farebbe ancor più in salita di quanto non sia in questo momento in Donbass.

