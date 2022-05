Ucraina, "oh mer***". Soldato cade nell'imboscata, bombe e proiettili: il video, finale sconvolgente

03 maggio 2022 a

a

a

Tra chi giorno dopo giorno, ora dopo ora e minuto dopo minuto sta offrendo immagini pazzesche sull'orrore della guerra in Ucraina c'è sicuramente l'account Twitter di Tpyxa, dove i giornalisti ucraini mostrano scene dal cuore del conflitto. Scene drammatiche, mozzafiato, evocatice. Tostissime.

E in uno degli ultimi video rilanciati da Tpyxa, ecco alcune fasi di combattimento dei "volontari americani nel corso della battaglia con gli orchi". E gli orchi, per Tpyxa, va da sé sono gli invasori russi, i militari al soldo di Mosca e di Vladimir Putin.

Bayraktar, così il drone colpisce e affonda le navi: strage di russi all'Isola dei Serpenti, immagini forti | Video

Un video che lascia senza fiato. Sin dal primo secondo si sente il rumore dei proiettili che sfrecciano in cielo. In primo piano ecco il volontario a stelle e strisce, fasciato in tuta mimetica, nascosto in qualche modo tra le sterpaglie.

"Stugna-P abbatte Ka-52": elicottero russo colpito e distrutto, il video dell'operazione | Guarda

Poi un boato, fortissimo. "Oh mer***", esclama il soldato americano. Che poi chiede a un suo commilitone: "Come stai? Tutto bene". Il volontario spiega di essere finito in un'imboscata. "Tiene la testa giù. Stanno bombardando mica male qui...", poi una risata. Una risata di tensione, di terrore. Una risata di guerra. E la battaglia, inesorabilmente, continua. Fino alla vittoria. O fino alla morte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.