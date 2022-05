Ucraina, ora arriva Mistral, l'arma che fa tremare i piloti: che cosa è in grado di fare

06 maggio 2022 a

C'è una grande novità sul campo di battaglia. Il suo nome è "Mistral". Proprio ieri, come ricorda il Foglio, questo sistema missilistico ha fatto il suo debutto sullo scenario di guerra. L'arma, nelle mani degli ucraini, è un sistema balistico a corto raggio e a guida infrarossa che può colpire l'obiettivo in qualunque momento. L'esordio del Mistral non è un dettaglio da poco. Ideato e prodotto dai francesi, ha alcune caratteristiche precise che lo differenziano dallo Stinger.

Il Mistral infatti non viene portato a spalla sul campo di battaglia, ma necessita assolutamente di un lanciatore. Francia e Norvegia stanno dando una mano concreta agli ucraini in battaglia con l'invio dei lanciatori e di almeno 100 missili. I lanciatori sono stati posizionati su dei pick up e di fatto questo tipo di sistema missilistico ha un unico obiettivo dichiarato: gli aerei russi. Un vero e proprio incubo per i piloti dei jet dell'armata dello Zar che dovranno fare i conti con questa potenza di fuoco da terra capace di abbattere un velivolo in pochi secondi. L'invio di armi da parte dei Paesi occidentali a Kiev sta radicalmente cambiando lo scenario della guerra.

Un esempio può rendere più chiare le idee. Sempre come riporta il Foglio, fino a dieci giorni fa cadevano almeno 50-80 missili sulla città di Karkiv. Negli ultimi giorni questa potenza di fuoco si è ridotta a cinque missili. Insomma lo scenario del conflitto si declina su un equilibrio sottile: la Russia prosegue nella sua avanzata, mentre l'Ucraina è appesa al filo degli aiuti dei Paesi occidentali. E l'asse Occidente-Kiev, ma soprattutto quello tra Washington e Kiev avrebbe dato alcuni risultati. Ad esempio l'affondamento del Moskva sarebbe stato organizzato anche con l'aiuto dei servizi americani che avrebbero confermato a Kiev la posizione della nave più potente della flotta russa. Una mossa che ha cambiato le sorti della guerra sferrando un colpo durissimo alla Marina russa. Adesso l'invio dei Mistral potrebbe nuovamente stravolgere gli equilibri sul campo. La guerra durerà probabilmente a lungo, ma la differenza la farà quasi certamente la tecnologia usata per le armi.

