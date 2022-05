Fonderia Azovstal, le scritte dei russi sulle bombe: agghiacciante, cosa state leggendo

15 maggio 2022 a

Orrore senza fine contro la fonderia Azovstal. Dopo la vittoria dei Kalush Orchestra agli Eurovision 2022 con la canzone Stefania, ecco che i russi scrivono delle strofe del brano sulle bombe destinate a colpire l'acciaieria di Mariupol. E alcune di queste foto sono state condivise sui social dal consigliere del sindaco della città, Petro Andriushenko, che commenta: "Questa è la reazione dell'esercito russo alla nostra vittoria all'Eurovision 2022".

Le scritte sono fatte con un pennarello nero, impossibile confermarne al 100% l'autenticità. E recitano: "Aiutate Mariupol, aiutate l'Azovstal, ora", ovvero quello che hanno detto dal palco dell'Eurovision i componenti della band ucraina, nel dettaglio dal frontman Oleh Psjuk, quando l'esibizione stava terminando.

Su un'altra bomba ecco riportata la data di ieri, "14.05". E ancora, secondo quanto scrive Ukrinform, la scritta in russo: "Kalush, come hai chiesto. Su Azovstal". Infine su un ultimo ordigno, sempre in lingua russa, ecco le scritte "Eurovision 2022" e "Azov". Le immagini, che potete vedere qui in calce, sono state rilanciate anche dall'account Twitter di Tpyxa.

