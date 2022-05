Nottingham, tifoso invade il campo e massacra un calciatore: la belva in azione, immagini forti

18 maggio 2022 a

a

a

La semifinale playoff di Championship si è trasformata in una tragedia sfiorata: un tifoso 31enne è sceso in campo e ha tirato una testata al capitano dello Sheffield United, Billy Sharp. L'aggressione è avvenuta sul campo inglese del Nottingham Forest, quando i tifosi di casa hanno invaso il campo per celebrare il passaggio del turno e la qualificazione per la finale del 29 maggio contro l'Huddersfield. Immediatamente il giocatore è stato soccorso e il 31enne individuato.

Insulti e bestemmie contro Maignan. Orrore prima di Juve-Milan, il video: chi è la bestia, pesanti conseguenze | Guarda

Sharp non aveva giocato la partita a causa di un infortunio, assistendo a bordo campo, là dove l'aggressore lo ha colpito. "I tifosi che invadono il campo mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei giocatori - ha commentato l'accaduto Paul Heckingbottom, allenatore dello Sheffield United - quello che è successo è sconvolgente per molte ragioni. Sharp era scosso, sanguinante e arrabbiato dopo l'incidente". Il 31enne è stato così punito: al momento si trova in custodia cautelare e sarà interrogato dagli agenti. "Le nostre indagini sulla natura dell'incidente sono in corso. Abbiamo parlato con il giocatore interessato e stiamo lavorando con entrambi i club, che ci stanno supportando", ha spiegato l'ispettore capo della polizia del Nottinghamshire, Paul Hennessy.

Lancio di un monopattino dagli spalti, orrore-ultrà allo stadio di Anversa: immagini forti | Video

A quel punto sono arrivate anche le scuse del Nottingham che ha promesso di bandire a vita dal suo stadio l'aggressore. "Siamo sconvolti nell'apprendere che il nostro ex giocatore Billy Sharp è stato aggredito lasciando il campo dopo la partita del City Ground - fanno sapere attraverso una nota - ci scusiamo personalmente con Billy e con lo Sheffield United. Per l'aggressore le porte del nostro stadio resteranno chiuse a vita".

"Gemeva pure la moglie dagli spalti". Donnarumma fischiato? Superato ogni limite: orrore contro il bordocampista Rai | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.