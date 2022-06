Margaret, "ho vinto 34 milioni": finisce a vivere nella muffa, una storia atroce

10 giugno 2022 a

a

a

Margaret De Micheli è una donna di 72 anni che per circa dieci minuti ha sognato di cambiare vita grazie alla lotteria. La signora pensava di aver vinto il jackpot da 34 milioni che avrebbe cambiato la sua esistenza e quella del marito, ancora costretto a lavorare per via di alcune spese da pagare per la loro casa, definita un “appartamento ammuffito”.

Va dal parrucchiere e vince 100mila euro: ecco come ha fatto spendendo solo 30 euro

Dopo aver acquistato un biglietto di EuroMillions per l’estrazione del 29 marzo, la donna si è recata all’ufficio postale per controllare i risultati: allo sportello le hanno dato una ricevuta per confermare che aveva vinto il jackpot. In seguito, però, le è stato consigliato di controllare i numeri ancora una volta in un altro ufficio, dove le è stata data la notizia straziante: non aveva davvero vinto il jackpot. E così le speranze sue e dell’uomo con cui è sposata da 54 anni sono andate in fumo. “Siamo tornati alla normalità - ha dichiarato Margaret al Sun - volevo vincere qualcosa in modo da permettere a mio marito di andare in pensione”.

Vince 100 mila euro al Gratta e vinci, il gesto choc del tabaccaio: "Non dirlo", scatta la fregatura colossale

“Volevamo trasferirci in un posto in riva al mare - ha aggiunto - invece siamo sempre in un appartamento che dovrebbe essere ristrutturato e con la muffa alle finestre”. Inoltre la donna ha confidato che continuerà a giocare con la speranza di vincere: non per forza milioni, ma anche “solo” 25mila sterline le andrebbero bene pur di consentire a suo marito di andare in pensione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.