Ucraina, "quanto durerà la guerra": sul tavolo della Nato il dossier "top secret"

Per la fine della guerra in Ucraina bisognerà aspettare. A mettere nero su bianco come stanno davvero le cose è un documento "top secret", circolato tra i ministri della Difesa della Nato. Loro, durante un vertice a Bruxelles, hanno eliminato uno dei due scenari: quello che prevedeva una soluzione vicina con un "cessate il fuoco" per agosto. Al momento l'ipotesi sul tavolo è che il conflitto possa andare avanti fino al 2023. Ad avvalorare la previsione, alcune informazioni sul campo.

Tra queste il fatto che le truppe di Mosca, sebbene più numerose e potenti, avanzano con un ritmo che oscilla tra i 500 metri e un chilometro al giorno. Addirittura, riporta Repubblica, quando arrivano ai mille metri, il giorno dopo ne perdono la metà. "Gli Alleati della Nato - ha commentato il segretario generale Jens Stoltenberg - hanno offerto all'Ucraina aiuti senza precedenti e hanno annunciato maggiore assistenza che comprenderà armi pesanti e sistemi ad ampio raggio".

Non solo, perché l'esercito russo starebbe mostrando segni di cedimento e difficoltà nel reperire munizioni. Se dunque la guerra proseguirà anche dopo l'estate, Vladimir Putin sarà costretto a ricorrere ai ragazzi di leva, con il rischio di perdere consenso interno. Il tutto mentre l'Occidente continua a fornire sostegno agli ucraini. A Kiev stanno arrivando 200 tank forniti dalla Polonia e 400 mezzi cingolati da Olanda e Usa. Mentre l'Italia non è da meno: a metà maggio è infatti arrivato il terzo decreto di forniture militari. "Lavoriamo notte e giorno per poter consegnare gli aiuti bellici all'Ucraina il più velocemente possibile - ha concluso Stoltenberg - ed è una sfida logistica".

