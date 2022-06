Ucraina, le notizie in diretta. La Russia prepara una nuova annessione. Kiev contro il colosso italiano Danieli

21 giugno 2022 a

a

a

La guerra non è ancora arrivata a un punto di svolta. I russi tentano di sfondare a Est, ma gli ucraini cercano di resistere. Zelensky è tornato a chiedere l'appoggio dell'Occidente con l'invio di nuove armi, e in particolar modo, il presidente ucraino, ha chiesto l'appoggio di Roma e del premier Mario Draghi. Intanto si alza il livello di scontro tra Mosca e Washington per la sorte dei due americani finiti nelle mani del Cremlino. Per il governo russo si stratta di due mercenari e dunque non rientrerebbero, secondo quanto dichiarato dalla Russia, nella Convenzione di Ginevra che regola il trattamento riservato ai prigionieri di guerra.

Ore 7.05 Mosca: in autunno referendum su annessione di Kherson

Si svolgerà in autunno un referendum per stabilire se la regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, deve diventare parte della Federazione russa.

Ore 7.00 Governo Kiev critico verso colosso italiano Danieli

"Dopo quattro mesi di guerra su larga scala, l’italiana Danieli collabora ancora con gli stabilimenti russi, fornendo attrezzature per la produzione di sottomarini nucleari e blindature per carri armati", ha affermato oggi il Ministero della Difesa ucraino sul suo account Twitter ufficiale. "Sostenere il complesso militare russo è contrario a considerazioni legali e morali", ha affermato il ministero.

Ore 6.56 Peskov alla Nbc: i due prigionieri americani sono mercenari, la Convenzione di Ginevra non li riguarda

I due americani catturati dai russi in Ucraina "mettevano in pericolo la vita dei nostri soldati" e sono "responsabili di questi crimini". Così il portavoce Dmitri Peskov alla Nbc in quello che è il primo commento del Cremlino sulla vicenda dei due ex militari Usa Alexander Drueke e Andy Huynhcrimes. "Si tratta di mercenari - ha aggiunto Peskov - implicati in attività illegali in territorio ucraino. I loro crimini devono essere oggetto di un'inchiesta". Alla domanda sulla natura dei "crimini" contestati ai due americani, Peskov ha ammesso che la "natura dei loro delitti non è ancora nota", ma che di certo "non rientrano tra quelli coperti dalla Convenzione di Ginevra per i prigionieri di guerra". Perché, ha spiegato il portavoce del Cremlino, "loro non sono membri regolari dell'esercito ucraino".

Ore 1.45 Mosca: Kaliningrad, l'Ue sblocchi il passaggio delle merci o la Russia agirà "con ogni mezzo"

Il capo della Commissione del Consiglio della Federazione per la protezione della sovranità, Andrey Klimov, ha affermato che l'Unione europea deve correggere la situazione di Kaliningrad, "altrimenti la Russia avrà mano libera per risolvere la questione del transito delle merci con qualsiasi mezzo". Secondo Klimov, la Nato avrebbe spinto per mettere in atto il blocco alla regione russa con l'aiuto della Lituania, commettendo "un'aggressione diretta contro la Russia", che potrebbe "costringerla a ricorrere all'autodifesa".

Ore 00.55 Yellen: Usa e alleati studiano tetto su prezzo greggio Russia

Gli Stati Uniti stanno discutendo con i loro alleati della possibilità di limitare ulteriormente le entrate petrolifere della Russia mettendo un tetto al prezzo del suo greggio. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen durante una visita in Canada. "Continuiamo ad avere conversazioni produttive con i nostri partner in tutto il mondo su come limitare ulteriormente le entrate energetiche della Russia, prevenendo al contempo effetti di ricaduta sull'economia globale", ha detto Yellen in una conferenza stampa a Ottawa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.