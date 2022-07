Lumache giganti, l'invasione: foto-choc e rischio meningite, eccole...

05 luglio 2022 a

Le hanno già definite l'ultimo segnale dell'Apocalisse imminente: dopo la peste (il Covid), la guerra (l'Ucraina), la fame e le cavallette, senza dimenticare il clima impazzito, ecco le lumache giganti che da giorni stanno invadendo la Florida. Grosse come topi, le lumache sono pericolose anche per l'uomo e soprattutto producono effetti devastanti sui raccolti agricoli. Janie Durbin e il Florida Department of Agriculture and Consumer Services ha pubblicato le foto, inquietanti, di questi gasteropodi, lumache giganti africane lunghe fino a 20 centimetri, più di una mano.

In Florida erano già stata avvistate (e debellate) nel 1975 e lo scorso anno. "La lumaca gigante africana - si legge in un comunicato ufficiale del Dipartimento - è una delle lumache più dannose del pianeta. Si nutre di oltre 500 specie di piante diverse. Tanto da risultare devastante per le colture e le aree naturali". Ora si renderà necessario un nuovo massiccio intervento per scaccairle.

Le lumacone sarebbero arrivate in Florida come effetto "collaterale" del commercio di animali esotici, specialmente quello illegale. Le lumache giganti africane, spiegano gli esperti, "sono animali pericolosi anche per l'uomo in quanto portatori di un parassita, denominato parassita polmonare del ratto, che negli umani può scatenare la meningite". Meglio dunque starne alla larga, non solo per questione di bava.

