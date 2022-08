Donald Trump, il blitz dell'Fbi? "Quanti soldi ha guadagnato": cifre-choc

19 agosto 2022 a

a

a

Donald Trump sa sempre come rimettersi in carreggiata. Il blitz dell’Fbi è una cosa molto seria, dato che dalla residenza del tycoon in Florida sono stati prelevati undici faldoni di documenti, tra cui un dossier “top secret”. L’ex presidente degli Stati Uniti si è detto pronto a pubblicare i video della perquisizione di Mar-a-Lago da parte dell’Fbi, registrati attraverso le telecamere di sicurezza della magione.

"Trump indagato". Dopo la perquisizione, la pesante accusa: cosa hanno trovato in casa

In attesa che le indagini facciano il loro corso, Trump ha trasformato il blitz in una “macchina da soldi”. Così la descrive la Stampa, che dà conto dei frutti dati dalle oltre 100 e-mail che il tycoon ha inviato ai suoi sostenitori dopo quanto accaduto con l’Fbi: solitamente raccoglieva 200-300mila dollari al giorno, adesso arriva addirittura a un milione. Inoltre l’ex presidente ha rilanciato la sfida all’Fbi, condividendo sul suo social Truth un post molto duro, in cui arriva a definire il Bureau addirittura “fascista”.

Donald Trump, l'Fbi irrompe a casa sua: "Mi vogliono far fuori"

Questo è solo l’ultimo degli attacchi che Trump sta sferrando agli agenti federali dopo il blitz nella sua abitazione in Florida. A difesa dell’Fbi si è invece schierato Mike Pence, considerato sempre più un “traditore” dai sostenitori di Trump: l’ex vicepresidente ha chiesto di non scagliarsi contro i federali, attirando ulteriormente le antipatie dei trumpiani.