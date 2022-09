Regina Elisabetta, la profezia: "Cosa succederà dopo la morte", mondo stravolto

09 settembre 2022 a

La Regina Elisabetta ha attraversato due secoli e ha rappresentato per il Regno Unito la stabilità mentre tutto cambiava, l'Impero, il Commonwealth. Insomma lei era la "continuità. E l'immutabilità", scrive Giampiero Gramaglia su Il Fatto quotidiano. E ora che Sua Maestà è morta e Carlo prende il suo posto che cosa succederà?

"La sua scomparsa mette in discussione il senso di appartenenza e di identità di una larga maggioranza dei cittadini britannici: la Regina è una parte molto importante del collante della Nazione ed Elisabetta II è stata l'unica monarca per oltre l'80% dei suoi sudditi, oltre 50 milioni su 68", sottolinea il Fatto. Con Elisabetta finisce quindi un'era "che in realtà è stata molte ere: il Dopoguerra e l'aggancio della Gran Bretagna all'integrazione europea, la crisi e lo scatto d'orgoglio thatcheriano (le Falkland, ma pure con il rilancio economico); la fine della Guerra Fredda e il laburismo capitalista blairiano; la Brexit e la ricerca nostalgica di Donald Trump e Boris Johnson della 'relazione privilegiata' con gli Usa".

Ma attenzione, perché come rileva la scrittrice reale Catherine Pepinster, ora la Gran Bretagna "'sta per entrare in una nuova fase', mentre 'le placche tettoniche' degli equilibri britannici e mondiali si muovono. Londra non governa più 'the waves', i mari; e il mare che conta non è più l'Atlantico, ma il Pacifico". Cosa ne sarà del Regno Unito sotto re Carlo III?