Ucraina, la fine oscena del jet dopo il decollo: il video che umilia Mosca

La Russia ha subito una contro offensiva devastante da parte dell’Ucraina nell’Est del Paese. Nel giro di pochi giorni la resistenza ha spinto gli invasori verso il confine, assestando un colpo durissimo a Vladimir Putin: si tratta di una sconfitta vera e propria che neanche in Russia riesce a passare sotto silenzio o ad essere sminuita.

In queste ore sono tanti i video che circolano in rete per testimoniare le difficoltà delle forze armate russe, colte di sorpresa dalla poderosa contro offensiva ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca fa sapere che le loro forze aerospaziali e missilistiche stanno continuando a lanciare attacchi contro le unità ucraine, ma intanto è spuntato un video che mostra un aereo russo schiantarsi al suolo ed esplodere pochi secondi dopo il decollo. Se a Mosca la situazione sta precipitando, a Kiev invece la speranza di riprendere il controllo su tutto il territorio è più viva che mai.

Tanto è vero che nessuna delle due parti parla di negoziati. “Non possiamo discutere niente con la Russia finché non se ne va - ha dichiarato il presidente Zelensky in un’intervista alla CNN - è possibile che dopo la guerra si possa parlare della revoca di alcune sanzioni, di risarcimenti, di pagamenti da parte loro, di diplomazia. Possiamo coinvolgere i leader di qualsiasi Paese, qualsiasi istituzione internazionale in questi negoziati, ma solo dopo che la Russia avrà lasciato tutti i nostri territori”.