Re Carlo, clamoroso schiaffo di Harry: "La mia cara moglie, Meghan Markle..."

Le parole inaspettate. Il principe Harry, il principe ribelle, lascia tutti senza parole. Stavolta non ci sono critiche, i tabloid inglesi devono farsene una ragione: Harry saluta sua nonna, la Regina Elisabetta II, scomparsa all'età di 96 anni. "Grazia e dignità incrollabili", si legge nel comunicato ufficiale. Un rapporto indelebile tra nonna e nipote, legati da un destino diverso: lei sovrana per 70 anni, lui bello e ribelle. Harry ha detto addio alla Corona e ai privilegi andando a vivere in America dopo il matrimonio con Meghan Markle.

"Per sempre grato per i nostri primi incontri. Nonna, sebbene questa separazione finale ci porti grande tristezza, sarò per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d'infanzia con te, all'incontrarti per la prima volta come mio comandante in capo, al primo momento che hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato i tuoi amati pronipoti", si legge ancora nella nota. Lo strappo con la Regina è avvenuto nel 2020. Da una parte Harry e Meghan Markle, dall'altra la Corona e la Regina. Il figlio di Carlo e Diana decide di lasciare Londra rinunciando ad ogni tipo di privilegio. Addio Corona, addio vita a corte: Harry si rifugia in America, tra le star di Hollywood, lasciando tutti a bocca aperta. Il suo è un gesto esuberante che però gli fa portare dietro un'etichetta per troppo tempo: quella del principe ribelle. Ma ora, dopo le sue ultime dichiarazioni, recupera l'affetto di tutti. Che, in fondo, non aveva mai perso. Perché Harry sa amare come tutti, senza pensare ai titoli nobiliari.

"Grazie per i tuoi validi consigli", dice il figlio del Re Carlo III parlando di sua nonna. "Ho molto a cuore questi momenti condivisi con te e molti altri momenti speciali. Ci manchi già molto, non solo a noi, ma al mondo intero. Ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo come re Carlo III", scrive ancora Harry. "Grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi validi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso - aggiunge -. Anche noi sorridiamo sapendo che tu e il nonno siete riuniti ora, ed entrambi siete insieme in pace."