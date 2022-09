Ucraina, "i russi hanno attraversato il confine della Russia in ritirata": cosa sta succedendo

13 settembre 2022 a

La guerra non si ferma. Ma potrebbe essere a un punto di svolta. Negli ultimi giorni, come vi abbiamo raccontato, gli ucraini hanno riguadagnato posizioni importanti nel sud-est mettendo in difficoltà l'armata dello zar. Mosse che di fatto stanno ribaltando gli equilibri del conflitto finora caratterizzato dall'avanzata russa sul territorio ucraino. Diverse cittadine dell'Ucraina sono state liberate dall'esercito di Kiev. Gli esperti e gli analisti predicano prudenza, quasi certamente ci sarà una controffensiva di Mosca che potrebbe ancora una volta cambiare gli scenari. Ma al momento pare che l'avanzata degli ucraini sia costante. E in questo scenario, le ultime notizie parlano di una ulteriore accelerazione nella presa di posizioni da parte dei militari di Kiev. Gli Stati Uniti sostengono che la Russia abbia in gran parte ceduto le sue conquiste vicino a Kharkiv e che molti soldati russi in ritirata siano usciti dall'Ucraina, spostandosi oltre il confine e rientrando in Russia. Lo affermato un alto funzionario militare statunitense, secondo quanto riportano media internazionali tra i quali il Guardian.

Infine vanno sottolineate le parole del segretario di Stato americano Antony Blinken che parlando con i giornalisti a Città del Messico ha affermato: "È chiaro che abbiamo visto progressi significativi da parte degli ucraini, in particolare nel nord-est, e questo è il prodotto del sostegno che abbiamo fornito, ma prima di tutto è il prodotto dello straordinario coraggio e della resilienza delle forze armate ucraine e del popolo ucraino", ha premesso il capo della diplomazia americana. Salvo poi aggiungere che "è troppo presto per dire esattamente dove si andrà a finire". Blinken ha avvertito che "i russi mantengono forze molto significative in Ucraina, così come attrezzature, armi e munizioni. Continuano a usarle indiscriminatamente non solo contro le forze armate ucraine, ma anche contro i civili e le infrastrutture civili, come abbiamo visto".