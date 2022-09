Re Carlo, il ghigno: "C'è un altro video in cui...". Pesanti sospetti sul sovrano

13 settembre 2022 a

Tra la moltitudine di immagini che sono arrivate dal Regno Unito dalla morte della Regina Elisabetta in poi, una ha fatto discutere moltissimo: si tratta del ghigno, quasi inspiegabile e un poco grottesco, di Re Carlo III al momento della firma dell'atto di proclamazione a sovrano. Un ghigno dovuto al fastidio che avrebbe provato per le penne presenti sul tavolo.

E quel gesto finisce al centro del dibattito anche ad Atlantide, il programma condotto d Andrea Purgatori su La7, dove ad offrire la sua interpretazione ci pensa la giornalista Barbara Serra. Da par suo, Purgatori premette: "Quella smorfia e quel ghigno secondo me rimangono, come un altro elemento certamente non a favore di Carlo".

"C'era un'altra clip in cui faceva gesti simili - premette rispondendo la Serra -. Io credo che anche se si prepara a questo ruolo da decenni, comunque la pressione deve essere enorme, non sei mai pronto a diventare il Re. E quello che stiamo vedendo ora è senza precedenti: quando Elisabetta diventò regina non c'era la pressione dei media, ora tutto è sotto gli occhi delle telecamere", ricorda la differenza tra le due epoche.

"Non voglio difenderlo, ma un po' di empatia per lui per quello che sta attraversando: la morte della madre, il fatto che sia successo in Scozia, lo sguardo e la pressione enorme del mondo in un momento così difficile per il Regno Unito. Si parla del futuro della monarchia e non si può farlo senza legarlo al futuro del Regno Unito", conclude Barbara Serra, trovando una giustificazione - in verità assai condivisibile - a quel ghigno che tante critiche è costato a Re Carlo III.