William nuovo duca di Cornovaglia? Quanto guadagna all'anno: cifre folli

Chiamatelo duca di Cornovaglia: questo infatti il nuovo titolo assunto dal principe William dopo la morte della Regina Elisabetta e la nomina a sovrano di Re Carlo III, il padre, che gli ha così consegnato il ducato di Cornovaglia, appunto. Un ducato che vale una vera e proprio fortuna. Già, soldi. Un effetto domino che vale miliardi di sterline.

Il ducato di Cornovaglia infatti comprende le isole Scilly - le quali, come ricorda Oggi.it, nel 1651 dichiararono guerra ai Paesi Bassi, che avevano dato il loro appoggio al repubblicano Oliver Cromwell -, lo stadio di cricket di Londra (il mitico The Oval, adesso intitolato allo sponsor, il Kia) ed enormi fattorie che producono marmellate e formaggi.

Ma non solo: nel peculiare portafogli trasferito da Carlo a William, anche una città sperimentale, Poundbury, che si trova nel Dorset, e che volle proprio il principe Carlo.

Dunque, dopo i beni passiamo alle stime. Alle cifre. Ai soldoni: il valore del ducato di Cornovaglia viene stimato in un miliardo di sterline, ossia 1 miliardo e 150 milioni di euro. Ma a far ancor più specie sono i profitti: 23 milioni di sterline l'anno, ovvero 26 milioni e mezzo. Quelli che d'ora in poi incasserà il principe William.