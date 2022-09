Harry, il gesto ai funerali: "Lo ha fatto per ripicca", Londra esplode

19 settembre 2022 a

a

a

Un dettaglio della celebrazione dei funerali della regina Elisabetta non è passato inosservato: il principe Harry non avrebbe cantato l'inno britannico durante la cerimonia nell'abbazia di Westminster. Il figlio di re Carlo III è stato inquadrato alle spalle del padre con le labbra socchiuse. Secondo alcuni utenti sui social, il duca di Sussex sarebbe apparso particolarmente emozionato, riuscendo a fatica a trattenere le lacrime. E quindi sarebbe stato questo il motivo per cui non avrebbe cantato.

Principe Harry, la scelta estrema della Regina: cosa si porta nella tomba per lui

Non tutti però la pensano allo stesso modo. Altri utenti sui social, infatti, hanno fatto notare che il secondogenito di Carlo avrebbe taciuto nel momento più importante dell'inno, quando bisogna dire "God save the King (Dio salvi il re)". E così monta un piccolo giallo attorno a questo momento specifico della cerimonia. Qualcuno ha accusato Harry di non avere cantato per una sorta di ripicca nei confronti del padre, responsabile di averlo tenuto ai margini in questi giorni di lutto.

Qui il video della cerimonia

"Finalmente sepolta. E adesso...": Regina Elisabetta, la sfuriata di Vittorio Feltri

I media inglesi, tuttavia, assicurano: "Anche Harry ha cantato, ha cantato all'unisono col resto della famiglia". Questo non sarebbe servito a placare chi invece sostiene il contrario e parla di una forte mancanza di rispetto da parte di Harry nei confronti del nuovo sovrano. Una sorta di vendetta per le decisioni degli ultimi giorni, come quella secondo cui i nipoti Archie e Lilibet diventeranno rispettivamente principe e principessa ma senza acquisire il titolo di Sua altezza reale. Una scelta che avrebbe fatto infuriare Harry e Meghan.