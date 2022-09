Regina Elisabetta, le ultime parole sul marito: cosa ha detto

20 settembre 2022 a

La regina Elisabetta avrebbe scritto una lettera commovente qualche giorno dopo la morte del suo amato marito, il principe Filippo. Le sue ultime parole sul compagno della vita sono state davvero toccanti. La sovrana aveva detto che "non era stato facile" addolorarsi così pubblicamente per la sua scomparsa. A fare questa rivelazione è stato l’ex arcivescovo di York alla Bbc. La lettera, "meravigliosa", sarebbe stata scritta da Sua Maestà quattro settimane dopo la morte di Filippo.

"Quando stai soffrendo per qualcuno che ami profondamente, non è facile quando devi farlo in pubblico", si legge nella lettera. La regina, sposata col duca di Edimburgo per 73 anni, aveva approvato un periodo di lutto nazionale di otto giorni dopo la scomparsa del marito. Ma non solo. Perché a quello nazionale è poi seguito anche un periodo di lutto privato.

Pare, inoltre, che dopo la morte del principe Filippo, la sovrana abbia ringraziato di cuore l'ex arcivescovo John Sentamu per i suoi fiori e le sue preghiere. Ieri invece ci sono stati i funerali di Elisabetta, seguiti da milioni di persone in tutto il mondo. Sua Maestà è stata sepolta al castello di Windsor vicino al marito Filippo. Dopo la cerimonia, dalla bara sono stati rimossi corona, globo e scettro, i simboli del potere terreno.