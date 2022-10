Kartapolov, il deputato russo: "Basta mentire, il nemico è entrato in Russia"

05 ottobre 2022 a

"Smettetela di mentire" sulla guerra in Ucraina: il presidente della Commissione Difesa della Duma, Andrey Kartapolov, lo ha detto al ministero della Difesa russo, stando a quanto riporta il Moscow Times. Un colpo basso per Putin e la sua propaganda, volta sempre a dipingere la Russia come una potenza inscalfibile. Ma non è tutto, perché il deputato ha fatto una rivelazione importante anche sulle forze ucraine: "Ora il nemico è sulla nostra terra".

"Tutti i villaggi di confine della regione di Belgorod sono praticamente distrutti - ha continuato Kartapolov -. Lo apprendiamo da chiunque, dai governatori e dai corrispondenti militari. Ma i rapporti del ministero della Difesa non cambiano. La gente lo sa". Secondo lui, insomma, sarebbe inutile continuare a dire che va tutto bene: "La nostra gente non è stupida e vede che non vogliono dirle nemmeno una parte della verità: ciò può portare a una perdita di credibilità", ha detto Kartapolov durante l'intervista nel programma Solovyov Live.

Intanto le truppe ucraine continuano ad avanzare nella controffensiva lungo il fronte nord-orientale e meridionale. Ieri, durante l'incontro giornaliero del ministero della Difesa di Mosca, è stata mostrata una mappa con le perdite territoriali subite dalle truppe russe nella regione ucraina di Kherson.