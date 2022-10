Principe Harry, "squallido vecchio": il libro bomba che rivela tutto

08 ottobre 2022 a

Nuovi scandali per il principe Harry e Meghan Markle trapelano dal libro bomba di Valentine Low, “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”. L’autore, che è corrispondente reale del Times da quindici anni, racconta una serie di aneddoti inediti sui Duchi di Sussex, e in particolare su Harry, che stanno già facendo discutere. Sebbene il testo sia uscito solo ieri nel Regno Unito, il Times ne ha anticipato alcuni estratti che hanno richiamato l'attenzione dei media. Dopo le clamorose dichiarazioni su Meghan e il suo rapporto con lo staff, ciò che viene fuori adesso è un ritratto impietoso del principe.

Harry, sostiene Low, sarebbe stato sempre "paranoico", in quanto vedrebbe nemici ovunque, pronti a pugnalarlo alle spalle alla prima occasione, per cui doveva essere sicuro di avere intorno alleati fedeli e che il suo staff sarebbe stato una specie di piccolo esercito pronto a difenderlo dagli attacchi della stampa: “Era un continuo test di lealtà: ‘Mi proteggerai? O sei già diventato uno di loro, che non combatterà per me? Era sfiancante”. Prima dell'arrivo di Meghan, infatti, Harry era sempre al centro della cronaca rosa per le sue bravate, come quando fu fotografato nudo durante una festa a Las Vegas oppure mentre indossava una divisa nazista. Ma Low va più a fondo, sostenendo che Harry si stava avviando a diventare “un vecchio dissoluto” e che forse sarebbe diventato il protagonista di scandali ancora più imbarazzanti e gravi. E il pensiero corre subito al principe Andrea, accusato di abusi sessuali all'interno del caso Epstein.

"Quando Harry era giovane, era facile perdonare le sue trasgressioni. Ma a che punto un ragazzo selvaggio diventa un vecchio squallido?”, scrive Low. Ma poi, a quanto pare, grazie all'incontro con Meghan, sarebbe cambiato tutto e il ragazzo selvaggio si è trasformato in un uomo posato, poi marito e infine padre. “Il ragazzo selvaggio è morto il giorno in cui Harry ha incontrato Meghan Markle”, si legge nel libro. C'è però un rovescio della medaglia. Infatti, il matrimonio con Meghan, che da una parte lo ha reso più incline ai protocolli e alle tradizioni reali, dall'altra lo ha fatto scontrare con la sua famiglia dato che non ci stava più ad avere un ruolo secondario all'interno della monarchia. E da lì, la frattura non si ancora rimarginata.