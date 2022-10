Joe Biden, gaffe sul premier inglese: come lo chiama, il gelo

26 ottobre 2022 a

Joe Biden ci ricasca e compie l'ennesima gaffe. Questa volta lo scivolone ha riguardato il neopremier britannico Rishi Sunak, 42enne di origine indiana e fede induista. Il presidente americano si è congratulato con lui per la nomina di primo ministro. Peccato però che, nel farlo, abbia storpiato il suo nome e il suo cognome. E così Rishi Sunak è diventato "Rashee Sanook". Dopo la gaffe è calato il silenzio nella sala dove il capo della Casa Bianca stava tenendo il suo discorso.

In ogni caso, non è la prima volta che Biden si rende protagonista di scivoloni di questo tipo. Qualche settimana fa, per esempio, il presidente americano aveva cercato tra i partecipanti di una conferenza stampa una parlamentare di nome Jackie. Che purtroppo però era scomparsa già da qualche mese. Il piccolo incidente aveva turbato non poco la platea.

Prima ancora, in piena estate, c'è stata forse una delle gaffe più evidenti di Biden, come ricorda anche Open. Di cosa stiamo parlando^ Durante un discorso in pubblico, il presidente aveva letto dal gobbo non solo il discorso già pronto ma anche le indicazioni date dal suo ufficio stampa. Dunque davanti alla platea aveva scandito a voce alta: "Fine citazione, ripeti frase".