Re Carlo, lancio di uova? L'aggressore fa una fine orribile: il video

Ha fatto il giro del mondo il video della disavventura capitata a re Carlo III e alla regina consorte Camilla, presi di mira da un manifestante che gli ha lanciato (mancandoli) delle uova. L’episodio è accaduto questa mattina nella città inglese di York, mentre i due si trovavano in strada a salutare la gente scesa ad accoglierli in occasione dell'inaugurazione di una statua dedicata alla defunta regina Elisabetta II.

A quanto pare, però, per qualcuno non erano i benvenuti. Da lì il lancio delle uova, da parte di un giovane dissidente, accompagnato dal grido: "Questo Paese è stato costruito sul sangue degli schiavi".

Tuttavia, l'aggressore non ha avuto fortuna. Prima di tutto perché la sua è stata una pessima mira e poi, soprattutto, perché è stato immediatamente arrestato. Diversi agenti di polizia, infatti, sono intervenuti per trattenerlo a terra, per poi ammanettarlo - non solo ai polsi, ma anche alle ginocchia e alle caviglie. Da lì, è stato poi letteralmente caricato su un veicolo della polizia. Al momento non si conoscono le cause che hanno spinto il giovane a compiere il gesto, ma c'è da scommettere che una prossima volta ci pensi due volte. Intanto, i due reali, che si sono mostrati imperturbabili anche durante l'accaduto, hanno proseguito la loro visita a York senza intoppi.