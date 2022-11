Re Carlo, “il tesoro non è suo”: a chi va la cascata di oro e gioielli

16 novembre 2022 a

Come verrà diviso il tesoro della regina Elisabetta? Si tratta di una vera e propria fortuna, dal valore praticamente inestimabile: la collezione di gioielli della defunta sovrana è composta da un centinaio di pezzi, per un totale di oltre 23mila pietre preziose. Tale tesoro è in parte custodito nella Torre di Londra e in parte nel caveau di Buckingham Palace.

C’è però chi ne sta già usufruendo: non è passato inosservato il fatto che Kate Middleton si sia presentata al funerale della regina con uno dei famosi tre fili di perle, proprio quello da cui Elisabetta non si separava mai. Secondo le indiscrezioni dei tabloid britannici, i gioielli potrebbero non essere destinati a finire nelle mani di re Carlo e quindi nemmeno in quelle della sua consorte Camilla (o almeno non tutti): ad ereditare l’immensa e inestimabile fortuna, per volere diretto della defunta sovrana, dovrebbero essere anche Kate Middleton e Sophie di Wessex, con quest’ultima che è stata “promossa” a duchessa di Edimburgo.

C’è anche chi sostiene che qualche gioiello potrebbe finire a Meghan Markle, nonostante i dissapori della moglie del principe Harry con la famiglia reale. Di certo c’è che la Middleton qualcosa ha già ricevuto: non è chiaro se i tre fili di perle portati al funerale di Elisabetta siano stati un dono della regina o del marito William.