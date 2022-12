Principe Harry in lacrime, "un gioco sporco": il video sconvolgente

06 dicembre 2022 a

"C'è una gerarchia nella famiglia. Ci sono fughe di notizie, molte sono inventate. È un gioco sporco": il principe Harry lo dice nel trailer del documentario che sta per uscire su Netflix. Lui e sua moglie, Meghan Markle, sono i protagonisti della nuova produzione della piattaforma streaming. L'anticipazione uscita ieri fa intuire che non ci saranno sconti per nessuno. E a tremare è soprattutto la famiglia reale. Nel documentario, i duchi di Sussex parleranno della loro storia e soprattutto dei motivi che li hanno spinti a lasciare il Regno Unito e la vita di corte.

Pare che il solo trailer abbia già messo di cattivo umore il principe William - futuro re d'Inghilterra - e sua moglie, Kate Middleton. La prima parte del documentario di cui tutti parlano uscirà giovedì 8 dicembre su Netflix. La seconda, invece, sarà disponibile a partire dal 15 dicembre. Oggi, a due giorni dall'uscita del documentario, Harry e Meghan dovrebbero partecipare al gala a New York in cui sarà consegnato loro il premio "Ripple of Hope" per la loro presa di posizione contro il razzismo.

Nel trailer tanto chiacchierato, Harry parla anche delle difficoltà della madre Diana a inserirsi nella "Firm", cioè nella famiglia reale. In particolare, parla del "dolore e della sofferenza delle donne che sposano membri di questa istituzione" e afferma di esser stato "terrorizzato" nei primi tempi del matrimonio: "Non volevo che la storia si ripetesse".