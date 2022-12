Istanbul, incontro Russia-Usa: svolta clamorosa, cosa sta succedendo

09 dicembre 2022 a

Un incontro importante quello in programma oggi a Istanbul: rappresentanti di Russia e Stati Uniti si vedono per discutere delle "questioni legate al lavoro delle ambasciate e a quelle che creano attriti nelle relazioni bilaterali". Ad annunciarlo, come riporta Repubblica, è il viceministro degli Esteri di Mosca, Serghei Ryabkov. Quest'ultimo, come riferito dall'agenzia Ria Novosti, ha specificato che l'incontro si svolge "a livello dei direttori dei dipartimenti competenti dei rispettivi ministeri degli Esteri".

Ryabkov, come scrive la Reuters, ha detto anche che si tratta di un incontro tecnico e nulla di più. Non dovrebbe essere visto, insomma, come un segnale di possibile tregua nell'ambito delle relazioni internazionali, soprattutto per quel che riguarda la guerra in Ucraina. Al centro dell'incontro solo la questione dell'ambasciata russa a Washington e di quella statunitense a Mosca, che nel tempo sono state notevolmente ridotte a seguito di una serie di espulsioni.

Un incontro di questo tipo c'era già stato lo scorso 14 novembre, quando il capo dell'intelligence straniera russa Sergei Naryshkin e il direttore della Central Intelligence Agency statunitense William Burns si sono visti nella capitale turca Ankara. Si è trattato del faccia a faccia di livello più alto tra le due parti da quando la Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio.