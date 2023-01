Harry distrugge William: "Alcol, come s'è presentato alle nozze con Kate"

07 gennaio 2023 a

Giorno dopo giorno, ora dopo ora, filtrano le indiscrezioni su Spare, il libro-bomba del principe Harry, l'ultimo violentissimo (e controverso) atto d'accusa contro la famiglia reale inglese. Mister Spare, ovvero ruota di scorta (questa tra le varie la traduzione più vicina al significato del titolo) picchia durissimo contro il fratello William, al quale non ha mai perdonato il tentativo di fermare la sua unione con Kate Middleton.

Ora, filtrano indiscrezioni relative al matrimonio di William, il futuro re, filtrano le parole scritte da Harry sul giorno delle nozze con Kate Middleton. La prima era una bomba: Harry non sarebbe stato il testimone di nozze di William. Infatti il principe afferma che la storia fosse di facciata e che, in realtà, gli amici di suo fratello James Maede e Thomas Van Straubenzee avevano tenuto il tradizionale discorso al ricevimento.

Ma soprattutto Harry racconta di come William sarebbe stato sbronzo poco prima del matrimonio. "Era brillo per il rum", racconta. Dunque Harry ricorda di avergli detto: "Puzzi di alcol", dunque gli avrebbe offerto delle mentine mentre abbassava i finestrini dell'auto, insistendo sull'odore sconveniente di William, che da lì a pochissimo sarebbe convolato all'altare con Kate Middleton. Insomma, bombe su bombe, in una guerra che sembra sempre più essere tra i due fratelli, un conflitto che spacca in due il Regno Unito e, irrimediabilmente, spacca in due la famiglia reale inglese.