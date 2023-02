Kate Middleton sconvolge il mondo: da dove arrivano questi orecchini

Ferruccio Invernizzi 23 febbraio 2023 a

Cari lettori, nella rubrica di oggi voglio parlarvi degli effetti della moda e delle scelte delle celebrità mondiali sulle nuove tendenze in tema di gioielli. L’occasione mi è data dalla sfilata in passerella a Bafta della Duchessa di Cambridge Kate Middleton. Avvolta in un semplice ed elegante abito bianco stile regina degli dei, sul suo volto luminoso risaltavano dei vistosi orecchini in stile floreale. A fare notizia è stato il fatto che gli orecchini non solo erano realizzati in vil metallo, ma si potevano acquistare in un qualsiasi negozio di Zara.

Immagino gli occhi sgranati delle seguaci più appassionate della coppia reale quando hanno udito la notizia. Inutile dire che questi orecchini sono andati esauriti in un battito di ciglia. Se è vero che la principessa Kate con questa apparizione si è consacrata icona popolare dell’eleganza low cost, è altrettanto vero che questa non è la prima volta. In altre occasioni ha sfoggiato gioielli in materiali riciclati come gli orecchini in oro a basso titolo della collezione Maxi Cupid della designer britannica Daniella Draper. Venduti in Gran Bretagna a 350 sterline, erano reperibili in Italia a 750 euro. Un incremento niente male.

Altre star del jet set internazionale (Kate Moss e Ellie Goulding, per citarne alcune) hanno condiviso la scelta della reale inglese di democratizzare l’alta moda, senza però avere lo stesso effetto sul mercato. La recente New York Fashion Week Primavera-Estate 2023 ha comunque confermato la scelta delle donne di preferire gioielli grandi, a volte molto grandi, per completare il proprio outfit. L’idea di rendere i gioielli alla portata di tutti, limitando o eliminando l’uso del metallo giallo e delle pietre preziose è di mademoiselle Coco Chanel. Invadono così il mercato nuovi gioielli, spesso molto appariscenti, che si mescolano sui corpi femminili con le realizzazioni decisamente più costose. D’altra parte, solo le donne davvero eleganti sono in grado di portare dei bijoux. Parola di Coco.