Scandalo al matrimonio, "ci vado vestita così": insulti alla cugina

15 aprile 2023 a

a

a

Si sa che le invitate a un matrimonio non si devono vestire di bianco - in tutte le sue gradazioni - per distinguersi bene dalla sposa che deve essere l'unica appunto in bianco. Una regola che di fatto seguono tutti da sempre per rispetto della donna che sta per dire il fatidico sì. Ma ora, come riporta il sito di Leggo, si è accesa una polemica su TikTok per il caso di una ragazza che si chiama Louisa.



Louisa, giovane americana, ha infatti postato un video subito diventato virale in cui insulta la cugina che ha ritirato l'invito alle sue nozze dopo aver visto il suo outfit. "La mia tossica cugina non mi inviterà più al suo matrimonio, questa domenica, perché non le piace il mio vestito, un Yves Saint Laurent da tremila dollari, che non posso neanche più restituire. Lei dice che è troppo bianco, ma guardate qua questo foglio di carta: vi sembra bianco l'abito? Non è affatto bianco, è color crema: e non è neanche troppo corto dato che mi arriva al ginocchio".

Ufficiale: Harry all'incoronazione di Carlo, ma senza Meghan. Quel grosso dubbio...



La verità è che il vestito è proprio bianco, di un bianco panna e i suoi follower glielo fanno notare: "Stavolta hai torto", scrive uno. "Qualsiasi tonalità di bianco è proibita", aggiunge un'altra ragazza. "Tua cugina non è tossica, ha fatto bene a chiederti in anticipo il tuo outfit altrimenti le avresti rovinato il matrimonio", commenta un altro utente. Ma Louisa insiste: "Se stai guardando questo video, spero che il tuo matrimonio faccia schifo e che divorzierai".