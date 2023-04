Choc in aereo, "quel figlio di putt***...": bimbo aggredito, panico in volo

27 aprile 2023 a

Un passeggero in volo su un aereo della Southwest Airlines diretto a Orlando in Florida ha perso la testa perché c'era un bambino a bordo che continuava a piangere: "Se il bambino urla, urlo anche io", ha tuonato in preda alla rabbia. La sceneggiata è stata ripresa da un altro passeggero che poi l'ha postata su Tiktok ed è subito diventata virale.

Il piccolo avrebbe urlato per circa 40 minuti mandando fuori di testa una persona che era seduto vicino a lui. "Ho pagato un biglietto per avere un volo comodo. Quel bambino ha pianto per 40 minuti, dovete calmarlo", ha urlato l'uomo. Quindi è intervenuto il personale dell'aereo che ha invitato il passeggero a mantenere la calma e ad abbassare i toni. Inutilmente. "Anche il bambino. Quel figlio di putt*** ha pagato un extra per urlare?", ha sbottato.

Sui social si sono scatenati gli utenti che hanno condannato la reazione esagerata dell'uomo. "Sicuramente non avrà figli. Ecco perché non ho mai viaggiato in aereo con i miei figli. Mi chiedo cosa sia successo al bambino che ha pianto così tanto", ha scritto uno. "Urlando non risolve il problema. Povera moglie, sembra così imbarazzata", osserva un altro. "Complimenti al ragazzo che ha filmato tutto ma continua a sorridere", ha aggiunto un altro.