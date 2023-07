Mar Nero, "missili contro navi straniere": Putin pronto a tutto?

27 luglio 2023 a

"Molte navi straniere navigano nel Mar Nero. È proprio qui che la Russia potrebbe ricorrere a provocazioni". L'allarme arriva da Natalia Humeniuk, responsabile del centro stampa congiunto del Comando operativo Sud ucraino: la preoccupazione è che Mosca, dopo l'estinzione pretestuosa dell'intesa sul grano, possa colpire navi civili per incolpare poi l’Ucraina. Il bacino è diventato così una polveriera: basta solo una miccia per farlo "esplodere".

Del resto il Cremlino, ricorda Andrea Cuomo sul Giornale, si è detto pronto a considerare qualsiasi nave diretta ai porti ucraini come obiettivo militare e ha schierato la moderna corvetta Sergey Kotov nel Mar Nero meridionale per pattugliare la rotta di navigazione tra il Bosforo e Odessa, con la possibilità concreta, secondo l’intelligence del ministero della Difesa britannico, che la nave faccia parte di una task force per intercettare le navi commerciali che la Russia ritiene siano dirette in Ucraina.

Le medesime preoccupazioni le ha anche la Nato e sono state espresse, riferisce Cuomo, nel corso della riunione del consiglio Nato-Ucraina: gli alleati hanno evidenziato "nuovi rischi di errori di calcolo e di escalation", oltre ai "seri impedimenti alla libertà di navigazione". Per questo l'Alleanza atlantica sta intensificando la sorveglianza e la ricognizione nel Mar Nero, anche con aerei da pattugliamento marittimo e droni.