La Russia non è la Jugoslavia. Ecco perché dobbiamo sostenere l'Ucraina

16 settembre 2023

Russia, Cina e Iran sono i "Tre Paesi" più inflessibili contro l'Occidente nonché quelli che hanno meno subìto l'influenza delle culture europee-americane. . Tutti e tre sono eredi di imperi secolari se non addirittura millenari, sono multietnici ma con una fortissima identità. Giovanni Longoni, osserva che queste caratteristiche rendono Russia, Cina e Iran tutto l’opposto della ex Jugoslavia "cui vengono erroneamente accostati". Mosca punta a riprendersi l'Ucraina che considera parte del suo impero e se noi occidentali non la difenderemo la Russia se la riprenderà.