Israele-Hamas, la diretta. "Attaccate": l'offensiva nei vicoli di Gaza

La guerra tra Israele e Hamas prosegue. Il premier dello Stato ebraico, Netanyahu, ha rifiutato ogni ipotesi di cessate il fuoco: "Potrebbe favorire i terroristi", ha fatto sapere in una conferenza stampa. Intanto l'Idf con un blitz a sorpresa ha liberato una soldatessa ostaggio dei tagliagole. Segui la diretta.

Ore 16.14 - Un razzo proveniente da Gaza colpisce Ashdod

Un razzo proveniente dalla striscia di Gaza ha colpito un'area residenziale della città di Ashdod, nel sud di Israele. Il servizio di ambulanza israeliano Magen David Adom ha reso noto che i medici si stanno recando sul posto per verificare la presenza di eventuali feriti.

Ore 15.45 - Usa: Austin, risponderemo agli attacchi alle nostre truppe

"Se gli attacchi alle nostre truppe in Medio Oriente non si fermano risponderemo. Abbiamo le capacità per farlo e lo faremo". Lo ha riferito il segretario alla difesa Usa Lloyd Austin in un'audizione al Congresso sui fondi a Israele e Ucraina.

Ore 15.18 - Crosetto: ipotesi ospedale da campo italiano a Gaza

Un altro C-130 dell'Italian Air Force con la seconda tranche di aiuti umanitari per Gaza è atterrato all'aeroporto di Al Arish e si sta procedendo allo scarico del materiale. Nel frattempo stiamo organizzando la possibilità di portare a Gaza un ospedale da campo". Lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Ore 15.07 - Herzog: l'Europa rischia di essere la prossima

L'Europa deve stare a fianco di Israele nello "scontro di civiltà" rappresentato dalla guerra contro Hamas, perché rischia di "essere la prossima", ha dichiarato il presidente israeliano Isaac Herzog registrando una intervista per Porta a Porta in onda in serata su Rai 1. "Questo è il mio messaggio a tutta la Comunità internazionale, non siamo di fronte solo a un attacco barbaro contro Israele da parte di una organizzazione barbara, questo è uno scontro di civilità. Non nel senso di islam contro ebraismo o cristianesimo, ma di scontro di valori culturali, da parte una civiltà barbara e satanica che ci vuole espellere e se ce ne andremo, poi sarà il turno dell'Europa ", ha affermato Herzog. In Israele, contro Hamas, ha sostenuto Herzog, è in corso "il vero test di quello che potrebbe affrontare l'Europa se non ci sosterrà con fierezza, ardentemente, in modo da sradicare questo nemico come è accaduto con l'Isis", ha dichiarato il capo dello Stato israeliano.

Ore 14.56 - I ribelli Houthi promettono nuovi attacchi contro Israele

I ribelli Houthi dello Yemen promettono di continuare gli attacchi contro Israele, sostenendo di aver già lanciato diversi missili e droni verso il territorio israeliano. "Le forze armate yemenite (...) continueranno a effettuare attacchi missilistici e droni finché non cesserà l'aggressione israeliana", si legge in una dichiarazione trasmessa dalla televisione ribelle Al-Masirah TV.

Ore 14.25 - Herzog: l'Europa ci sostenga, rischia di essere la prossima

Ore 14.02 - Missili di Hezbollah contro Israele

Missili sono stati lanciati dagli Hezbollah libanesi contro due postazioni delle forze israeliane (Idf) sul confine nord di Israele. Lo hanno reso noto le Idf, che hanno risposto all'attacco e confermato anche un'operazione contro una "cellula terroristica" nel sud del Libano che si apprestava a sparare missili anticarro contro il nord di Israele. In precedenza, come riferito sul social X, due razzi erano stati lanciati contro il nord di Israele, ma erano caduti in territorio libanese dopo aver fatto scattare le sirene di allarme anti missili a Metulla, città nella parte settentrionale del Paese.

Ore 13.46 - "Israele cerca di isolare la Zona Nord dal Sud di Gaza"

Le forze israeliane "cercano di separare il nord della Striscia di Gaza dal sud". Lo ha detto alla tv satellitare al-Jazeera Iyad al-Bazum, presentato come portavoce del ministero dell'Interno di Gaza, sotto il controllo di Hamas. Secondo al-Bazoum, le forze israeliane sono lungo la Salah al-Din Street, strada principale che taglia la Striscia, e "cercano" di raggiungere al-Rasheed Street, che si estende lungo la costa da nord a sud.

Ore 13.26 - Comando Sud di Israele ordina attacco di terra a Gaza

"Combatteremo nei vicoli, combatteremo nei tunnel, combatteremo dove necessario". Questo l'ordine di attacco lanciato oggi dal generale Yaron Finkelman, capo del Comando sud delle Forze di difesa di Israele (Idf), alle forze di terra nella striscia di Gaza. "Stazioni di Comando Sud, è il comandante che parla. Stiamo lanciando un attacco contro Hamas e le organizzazioni terroristiche. Il nostro obiettivo è uno, la vittoria. Non importa quanto dureranno i combattimenti, quanto saranno difficili, non ci sarà altro risultato, ma la vittoria. Combatteremo in modo professionale e potente alla luce dei valori delle Idf in cui siamo cresciuti, il principale dei quali è attenersi alla missione e lottare per la vittoria", ha detto Finkelman, secondo un messaggio via radio diffuso dalle stesse Idf.

Ore 13.15 - In corso "feroci scontri con terroristi Hamas"

Le truppe israeliane hanno reso noto che, nelle ultime ore, le truppe di Tsahal sono state impegnate in "feroci scontri contro i terroristi di Hamas all'interno della Striscia di Gaza". Secondo l'esercito, le truppe hanno ucciso dozzine di "terroristi" durante i combattimenti odierni, oltre a sequestrare armi.