Re Carlo, il tumore? Uno choc: cosa diceva la profezia di Nostradamus

La notizia del cancro di re Carlo ha sconvolto i sudditi inglesi e il mondo intero. Ieri sera Buckingham Palace ha fatto sapere che il sovrano ha un tumore e che ha già iniziato le cure per debellarlo, senza però scendere in ulteriori dettagli. Non si sa bene cosa farà adesso il re: secondo qualcuno, si ritirerà temporaneamente dalla vita pubblica; secondo qualcun altro abdicherà e lascerà il trono a suo figlio, il principe William.

Qualcuno non ha potuto fare a meno di notare che quanto comunicato ieri dai reali era stato previsto dal mistico francese Nostradamus. La profezia di quest'ultimo, infatti, parlava del 2024 come di un anno particolarmente drammatico per la monarchia inglese. "Deposto sarà il re delle isole, e un nuovo sovrano senza il sigillo regio lo sostituirà", si leggeva in una sua quartina. L'espressione "sigillo regio" viene tradotta anche come "segno del re".

Secondo gli appassionati delle sue profezie, questo enigma relativo al 2024 farebbe riferimento proprio a Carlo e alla sua possibile rimozione dal trono. Ma a catturare l'attenzione è soprattutto l'allusione al suo successore come colui "senza il segno del re", chiaro richiamo ai titoli nobiliari. Se la profezia si avverasse, il successore del sovrano potrebbe essere Harry, il principe che ha rinunciato al suo titolo, al suo "sigillo regio".