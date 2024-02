Zelensky pronto a tutto? "Abbiamo una sorpresa per Putin, non entro nei dettagli"

23 febbraio 2024 a

"La difesa dell'Ucraina è il compito numero uno": il presidente Volodymyr Zelensky rifiuta la narrazione di un Paese stanco di combattere e quindi pronto alla resa alla Russia di Vladimir Putin. Intervistato da Fox News, ha annunciato: "Continueremo con i successi nel Mar Nero. Non entrerò nei dettagli, ma stiamo preparando alcune sorprese per la Russia. Il sud è importante. La difesa dell'est, dove i russi hanno più di 200mila soldati, è molto importante. Naturalmente prepareremo una nuova controffensiva, nuove operazioni. Non rimarremo fermi. Dipende da molte cose".

Nell'intervista, il presidente ucraino ha risposto anche a Donald Trump, che nei giorni scorsi si era detto in grado di mettere fine alla guerra in 24 ore. In particolare lo ha invitato a vedere coi propri occhi quello che succede realmente al fronte. "Non può risolvere questa tragedia - ha detto Zelensky - ospiterò l'ex presidente Usa in prima linea, potrebbe dire quali sono i suoi pensieri, forse ha qualche idea. Non lo so. Ma vedrà cosa sta succedendo qui e poi credo che cambierà idea, non ci sono due parti in questa guerra ma un solo nemico, Putin".

Il leader ucraino, poi, ha dichiarato che non firmerà accordi simili a quelli di Minsk, che miravano a stabilizzare la situazione in Ucraina: "Non vogliamo ripetere gli accordi di Minsk. Non crediamo in nuovi conflitti congelati". Infine, ha ricordato ai Paesi occidentali la necessità di avere nuove armi: "Non è una situazione di stallo. Infatti, nell'est è molto complicata, mancano alcune armi, l'esercito russo ha la superiorità aerea, superiorità in termini di forze sul campo".