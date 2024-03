Flotta russa nel Mediterraneo, tre navi militari sono già a Pantelleria

30 marzo 2024 a

a

a

I russi stanno schierando in modo massiccio la loro flotta nel Mediterraneo. L'incrociatore "Varyag" era già stato nelle nostre acque nell’estate 2022, ricorda in un articolo La Repubblica, dove aveva pedinato una portaerei americana fino al Mar Adriatico.

"L'ammiraglia della Flotta del Pacifico, che ha sede a Vladivostock, anche questa volta ha intrapreso una lunga crociera, con soste nei Paesi amici e addestramenti congiunti con navi cinesi e indiane", si legge nell'articolo. E probabilmente entro domenica 31 marzo la "Varyag" e la "Maresciallo Shaposhnikov" potrebbero raggiungere "lo scalo siriano di Tartus per un periodo di riposo" e poi cominciare "a monitorare da vicino i movimenti della Nato: in questo momento nel Mediterraneo non ci sono portaerei statunitensi. Non accadeva dall’inizio della guerra in Ucraina". Questo significa che sarà la nostra marina a controllare i movimenti russi nel Mediterraneo.

Del resto c'è già una "misteriosa flottiglia russa che in queste ore sta attraversando il Canale di Sicilia: i satelliti l’hanno fotografata in prossimità di Pantelleria. La formazione è composta dalla Ivan Gren, una delle più moderne navi russe da assalto anfibio; dall’Alexander Otrakovsky, con la stessa missione ma di modello più vecchio, e dalla petroliera Kola", come si vede da queste immagini diffuse su Twitter.

"Gren" e "Otrakovsky", riporta Repubblica, "trasportano sistemi da combattimento, forse mezzi corazzati o batterie di missili terra-aria, ma la natura esatta del carico è top secret: si tratta comunque di sistemi così delicati da venire affidati alla stiva di unità armate. In passato Mosca aveva trasportato questi carichi bellici con due mercantili - Ursa Major e Sparta IV – che hanno lasciato il Mediterraneo la scorsa settimana: per la prima volta sono stati scortati da una fregata, segno che ormai i russi considerano pericolose pure le acque del Mediterraneo".