Russia, tam tam su Kadyrov: "Malato e molto grave". Putin pronto a sostituirlo

Ramzan Kadyrov sarebbe malato e molto grave. Al leader ceceno è stata diagnosticata infatti una malattia incurabile: una necrosi pancreatica. Lo ha sostenuto il quotidiano Novaya Gazeta in base a quanto appreso da fonti dell’ospedale centrale di Mosca, la clinica delle élite russe.

La diagnosi risale a gennaio 2019 e da allora Kadyrov è entrato più volte in questa struttura. Le sue condizioni si sono aggravate nella primavera del 2022 e nel settembre del 2023 è stato ricoverato a causa di una grave crisi polmonare, dopo un sovradosaggio di sonniferi e sedativi, hanno affermato le fonti. La sua assenza ha alimentato su Telegram indiscrezioni che Kadyrov potesse trovarsi in coma.

Sempre secondo Novaya Gazeta, il Cremlino si è mosso per cercare un possibile successore di Kadyrov. Le sue apparizioni pubbliche negli ultimi anni hanno segnalato evidenti variazioni del suo peso.

"Il vecchio leader non sarà più qui, la malattia lo ha colpito gravemente. Anche se ora si riprendere, non sarà più né vivo nè morto", ha precisato una fonte vicina ad Adam Delimkhanov, suo stretto alleato in Cecenia. Tanto che il Cremlino, in coincidenza del ricovero dello scorso settembre, ha avviato la ricerca di un sostituto come presidente della Cecenia, per scongiurare problemi di instabilità nella regione.

In risposta alle affermazioni del quotidiano, Kadyrov ha pubblicato su Telegram una serie di foto e video che dimostrerebbero la sua buona salute. In uno dei video presiede una riunione del Consiglio di sicurezza ceceno; nell’altro appare invece mentre si allena in palestra.