Kate Middleton, indiscrezioni atroci: "Ha perso 15 kg, è irriconoscibile"

Non sono affatto positive le indiscrezioni che circolano sulle condizioni di salute della principessa del Galles Kate Middleton, che ha annunciato mesi fa di essere malata di cancro. Una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe rivelato al National Enquirer che la lotta contro il tumore "purtroppo sta diventando sempre più difficile. William sta cercando di essere la roccia di Kate, mentre si prende cura dei bambini e continua a svolgere compiti ufficiali".

A preoccupare sarebbero soprattutto gli effetti collaterali delle cure cui si sta sottoponendo la futura regina d'Inghilterra. "Prima della malattia Kate era già nota per la sua figura snella, ma questa drastica riduzione di peso l’ha resa praticamente irriconoscibile. Un cambiamento fisico importante che preoccupa il Principe William e tutta la royal family", si legge sul portale.

La situazione sarebbe così delicata che Kate potrebbe essere sostituita pubblicamente da Beatrice di York, la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea. Stando a quanto filtra da Palazzo, la Middleton potrebbe rimanere lontana dai suoi impegni pubblici fino al prossimo autunno. Già nei giorni scorsi, in effetti, Beatrice di York ha partecipato a una festa in giardino a Buckingham Palace per sostenere suo cugino, l'erede al trono. Tornando a Kate, i beninformati parlano di una principessa "irriconoscibile, che ha perso 15 chili". C'è più ottimismo, invece, nei confronti di re Carlo, che già da tempo è riapparso in pubblico accompagnato dalla regina Camilla.